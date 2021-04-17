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230 مليون دولا حجم خسائر قطاع السياحة الجزائري يوميا من أزمة كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 07:41 م
السياحة في الجزائر
السياحة في الجزائر
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كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر اليوم السبت، أن خسائر قطاع السياحة في بلاده تصل إلى 230 مليون دولار شهريا نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد،.


ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق، تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهريا (أي ما يعادل 230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.


وأكد بن ثامر، أنه حتى في حالة تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى من هذا الوباء.


من جهته، كشف محمد الأمين برجة، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السفر، إن وكالات السياحة والأسفار، قدمت مقترحات للخروج من الأزمة من بينها الحصول على قروض بدون فوائد، والإعفاء من الاشتراكات السنوية في الضمان الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، وتحصيل الديون المستحقة للوكالات لدى شركات الطيران، والسعي مع السلطات الحكومية للترخيص لوكالات السفر من أجل فتح مكاتب صرف لتعويض بعض الخسائر .

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قطاع السياحة الجزائري خسائر الجزائر من ازمة كورونا الجزائر

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