Advertisements

المواجهة الأولى بين علاء عرفة وياسر جلال في "ضل راجل"

السبت 17/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "ضل راجل"، كان الظهور الأول للفنان الشاب علاء عرفة، الذي يقدم شخصية حازم وهو شاب من أصدقاء ابنة ياسر جلال والتي أصيبت بحادثة ويحاول أبوها أن يجد الجاني، وخلال الحلقة كانت المواجهة الأولى بين ياسر جلال وعلاء عرفة بعد أن اتهمه بأنه يعرف الجاني قبل أن تقوم زميلته بضربه، ويتقابلا مرة أخرى في الشارع بعد أن قام حازم بإحضار رجال استعدادًا لضرب جلال ومن الواضح أن المواجهة بينهما مستمرة خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ 40 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة كتالونية تسرب التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام بلباو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

ياسر جلال: اخترت "ضل راجل" من بين 50 سيناريو

ضل راجل يتصدر تريند "تويتر" بعد عرض الحلقة الأولي

مسلسل "ضل راجل".. تعرف على مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

ابنة ياسر جلال تفقد وعيها وتتعرض للإجهاض بعد حادث عنف شديد في "ضل راجل"

مسلسل "ضل راجل".. تعرف على مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

ياسر جلال تريند علي "جوجل " بعد عرض الحلقة الثانية من "ضل راجل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة