المواجهة الأولى بين علاء عرفة وياسر جلال في "ضل راجل"

خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "ضل راجل"، كان الظهور الأول للفنان الشاب علاء عرفة، الذي يقدم شخصية حازم وهو شاب من أصدقاء ابنة ياسر جلال والتي أصيبت بحادثة ويحاول أبوها أن يجد الجاني، وخلال الحلقة كانت المواجهة الأولى بين ياسر جلال وعلاء عرفة بعد أن اتهمه بأنه يعرف الجاني قبل أن تقوم زميلته بضربه، ويتقابلا مرة أخرى في الشارع بعد أن قام حازم بإحضار رجال استعدادًا لضرب جلال ومن الواضح أن المواجهة بينهما مستمرة خلال أحداث المسلسل.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.