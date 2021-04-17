صحيفة كتالونية تسرب التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام بلباو

سربت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة أتلتيك بلباو بعد قليل، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت التشكيلة استبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي، حيث بدأ الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة بالفرنسي الآخر أنطوان جريزمان.





وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شتيجن

في خط الدفاع: مينجويزا - بيكيه - لينجليت - ديست

في خط الوسط: دي يونغ - بيدري - بوسكيتس - جوردي ألبا

في خط الهجوم: ميسي - جريزمان