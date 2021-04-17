اليونان تسجل 2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات اليونانية 2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 313 ألفا و444 حالة.









وأشارت صحيفة (ريبورتر) اليونانية، اليوم السبت، إلى أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9 آلاف و397 حالة.









ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية الإثنين الماضي، أن اليونان أعادت فتح المدارس الثانوية، وسط ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأتاحت السلطات اليونانية مجموعات الاختبار المنزلية التي تأمل أن تساعد في السيطرة على الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.





وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يرتدي الطلاب والمعلمون، الأقنعة الواقية ويجرون اختبارين على الأقل في الأسبوع، وتخضع اليونان لقيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضي، وظلت المدارس الخاصة فقط مفتوحة منذ ذلك الحين.





وكانت السلطات الصحية اليونانية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل ألف و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة.



