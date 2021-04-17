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السيطرة على حريق ببعض المخلفات بحرم محلج القناطر الأثري

السبت 17/أبريل/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق شب في بعض المخلفات والقش داخل حرم محلج محمد علي الاثري بالقناطر الخيرية، دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو أضرار جسيمة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر، بورود بلاغ من الاهالي بتصاعد الأدخنة من داخل أحد العنابر بالمحلج من ناحية العمارات السكنية.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقل اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الأدخنة، وتبين نشوبها في كمية من المخلفات والقش المتواجد بالعنابر، ويرجح أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

جرى السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو تأثير على المنطقة الأثرية والأدوات التاريخية الموجودة بالمحل،
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وبيان سببه وتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتأكد من سلامة المنطقة الاثرية بالمحل.

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