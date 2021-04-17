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عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

السبت 17/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
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يسعي برشلونة إلى مداواة جراحة في الدوري بعد لكلاسيكو أمام ريال مدريد وتراجعه للمركز الثالث، وانقاذ موسمه عندما يواجه مساء اليوم السبت أتلتيك بلباو في ثاني نهائي للأخير في غضون أسبوعين، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية المؤجلة بسبب فيروس كورونا أمام ريال سوسييداد في "دربي" الباسك.

ولا يضع النادي الكاتالوني في حساباته الخسارة أمام بلباو، في ما يمكن أن يكون الضربة القاضية للخروج بلقب على الأقل هذا الموسم في سباقه المستمر على لقب "الليجا" مع قطبي مدينة مدريد، أتلتيكو المتصدر (67) ووصيفه ريال (65)، حيث يحتل المركز الثالث متأخراً بفارق نقطتين عن "روخي بلانكوس".

وستقوّض هذه الخسارة أيضاً التقدم الذي احرزه مدربه الهولندي رونالد كومان هذا الموسم في مستقبل غير مؤكد في حال خرج خالي الوفاض.

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم
تبدأ مباراة برشلوتة ضد أتليتك بلباو اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتقوم قناة بي أن سبورت بريميوم 1 بنقل هذة المباراة وذلك عبر التردد التالي.

التردد على القمر الصناعي نايل سات هو 11013.
من خلال الاستقطاب الأفقي.
معدل الترميز 27500.

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نايل سات كاس اسبانيا برشلونة اتلتيك بلباو

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