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رئيس الفريق المصري الفائز بمسابقة إعادة جامع النوري بالعراق يكشف تفاصيل تطويره (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور صلاح هريدي، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ورئيس الفريق المصري الفائز بمسابقة إعادة جامع النوري بالعراق، التفاصيل المتعلقة بمشروع تطوير الجامع والأرض المحيطة به.

وقال "هريدي" في حواره عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية اكسترا نيوز" اليوم السبت إن هذا المشروع كان يمثل تحدي خاصة بعد ضم ارض إضافية للمسجد.

وأضاف أن هذا الجامع ليس فقط مزارًا دينيا ولكنه تحول إلى مركز اجتماعي وثقافي بعد إضافة قطعة ارض ومبانيه ذات قيمة أثرية والتي ستدخل في المنظومة بإنشاء مباني تعليمية وثقافية.

وأشار إلى أن هذا المشروع أصبح له نواحي مجتمعية لكيفية الحفاظ على القديم وإضافة الجديد، مستطردًا "أنه سيتم ترميم كل ما هو أثري للحفاظ عليه وإضافة مساحة إضافية للصلاة، وبدأنا العمل منذ نوفمبر الماضي ونقوم حاليًا بالفكرة الأولية قبل البدء الفعلي في التنفيذ".



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