برلمانية تطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا



أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والدولة المصرية لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين للانتهاء من هذه الأزمة والعبور بها إلى بر الامان، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات.



وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها: إن الدولة المصرية تضع الصحة أبرز أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك حرصها المُستمر على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم.



وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، ما يضمن كل شخص الحصول على اللقاح قبل تفشي المرحلة الثالثة للفيروس.