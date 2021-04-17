دوناروما يحدد شرطه من أجل الإستمرار مع ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي حدد شروطه من أجل الاستمرار مع الروسونيري في الفترة المقبلة.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن دوناروما طلب من ميلان الحصول على راتب ضخم من أجل تجديد عقده معه.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد دوناروما مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.





وأكد الموقع الإيطالي أن دوناروما ومينو رايولا وكيل أعماله يطلبان الحصول على 12 مليون يورو سنويًا في العقد الجديد للحارس الإيطالي الشاب.





وألمح الموقع الإيطالي إن رايولا متواجد بالفعل هذا الأسبوع في إيطاليا من أجل استئناف مفاوضات التجديد مع ميلان.





وأوضح الموقع الإيطالي أن هذا الراتب سيجعل دوناروما صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري الإيطالي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كما سيصبح صاحب أعلى راتب لحارس مرمى في العالم.





ولفت الموقع الإيطالي أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي يتقاضى حاليًا أعلى راتب لحارس مرمى في العالم, حيث يتقاضى11 مليون يورو سنويا.



