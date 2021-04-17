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بايرن ميونيخ يتخطي فولفسبورج بصعوبة في الدوري الألماني

السبت 17/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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داوى بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية واستعاد توازنه وفارق النقاط السبع عن مطارده المباشر لايبزيغ عندما تغلب بصعوبة على مضيفه فولفسبورغ 3-2 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة المانيا في كرة القدم.

وفرض الواعد جمال موسيالا (18 عامًا و50 يومًا) نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 15 و37 .

وسجل المهاجم الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما سجل الهولندي فاوت فيخهورست (35) وماكسيميليان فيليب (54) هدفي أصحاب الأرض.

في غياب هدّافه والبوندسليغا هذا الموسم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة، استعاد النادي البافاري معنوياته بعد خيبته القارية عندما جُرِّد من لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء رغم فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي 1-صفر في إياب ربع النهائي (خسر ذهاباً في ميونيخ 2-3).

                 
وأكرم بوروسيا مونشنغلادباخ وفادة ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع ودك شباكه برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتياس غينتر (10) ويوناس هوفمان (60) والدولي الجزائري رامي بنسبعيني (67) والنمسوي هانيس فولف وولف (90+5).

وأسدى بوروسيا مونشنغلادباخ خدمة إلى بوروسيا دورتموند الذي بات يملك فرصة تقليص الفارق الى أربع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، و5 نقاط عن فولفسبورغ الثالث.

ويلعب بوروسيا دورتموند مع ضيفه فيردر بريمن الأحد في ختام المرحلة.

وأعاد فرايبورغ ضيفه شالكه صاحب المركز الأخير إلى سكة الهزائم عندما سحقه برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لوكاس هولر (7) والمجري رولاند سالاي (22 من ركلة جزاء) وكريستيان غونتر (50 و74).

وتأجلت مباراة هرتا برلين مع مضيفه ماينتس بسبب أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف ممثل العاصمة الذي يحتاج الى فوز فقط ليؤكد هبوط شالكه الى الدرجة الثانية.

واستغل فرايبورغ خسارة شتوتغارت لينتزع منه المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأخير.

وتعادل أوغسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد سلباً.
                  
                  
 

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