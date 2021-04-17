وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يشارك العاملين بمركز تطعيم لقاح كورونا الإفطار بمستشفى ميت غمر



توجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الي مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى ميت غمر المركزي، وذلك لمشاركة أبنائه من الفريق الطبي والعاملين الإفطار بمركز التطعيم.



وتفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية سير العمل بالمركز، وتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كوروناوذلك بمستشفى ميت غمر ومركز اللقاح بصهرجت الكبرى.



وصرح "مكي" أن مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل مستمر علي مدار الساعة، حيث تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف وكيل وزارة الصحة ان هذه الجولة في إطار الدعم المعنوي ومؤازرة الفرق الطبية والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة بمحافظة الدقهلية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ومع أجواء هذا الشهر الفضيل