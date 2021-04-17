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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يشارك العاملين بمركز تطعيم لقاح كورونا الإفطار بمستشفى ميت غمر
السبت 17/أبريل/2021 - 07:59 م
محمد كشك
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توجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الي مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى ميت غمر المركزي، وذلك لمشاركة أبنائه من الفريق الطبي والعاملين الإفطار بمركز التطعيم.
وتفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية سير العمل بالمركز، وتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كوروناوذلك بمستشفى ميت غمر ومركز اللقاح بصهرجت الكبرى.
وصرح "مكي" أن مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل مستمر علي مدار الساعة، حيث تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف وكيل وزارة الصحة ان هذه الجولة في إطار الدعم المعنوي ومؤازرة الفرق الطبية والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة بمحافظة الدقهلية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ومع أجواء هذا الشهر الفضيل
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