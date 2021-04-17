صحة المنوفية: ضبط مخالفات دوائية مجهولة المصدر وتنفيذ الغلق الإداري لعدد من الصيدليات المخالفة





بناءًا على توجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومعالي اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبوحسين مدير عام الصيدلة.



وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.



شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، برئاسة مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركزى شبين الكوم ومنوف.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى عدد ٣ صيدليات بمركز شبين الكوم، والعثور على أدوية منشورات غش تجارى وغير مسجلة بالوزارة معروضه للبيع وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٣٦٣٥٠ ألف جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى تحرير عدد ٣ محاضر جنح أمن الدولة طوارئ شبين الكوم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكذلك التفتيش على عدد ٣٠ صيدلية وتبين تغيب المدير فى عدد ٩ صيدليات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نظرًا لمخالفتها لقانون الصيدلة، بعدم تواجد من يجيز له القانون ممارسة المهنة.



كما تمكنت اللجنة من ضبط صيدليتين مخالفتين بإحدى قرى مركز منوف بها كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري بقيمة تقديرية تقدر بمبلغ ٩٠٠٠٠ ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة وتحرير محاضر شرطة بالوقائع التي تم ضبطها أثناء المرور.



من جهته أكد وكيل وزارة الصحة علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.