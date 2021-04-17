Advertisements

صحة المنوفية: ضبط مخالفات دوائية مجهولة المصدر وتنفيذ الغلق الإداري لعدد من الصيدليات المخالفة

السبت 17/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
Advertisements


بناءًا على توجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومعالي اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبوحسين مدير عام الصيدلة.

وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، برئاسة مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركزى شبين الكوم ومنوف.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى عدد ٣ صيدليات بمركز شبين الكوم، والعثور على أدوية منشورات غش تجارى وغير مسجلة بالوزارة معروضه للبيع وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٣٦٣٥٠ ألف جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى تحرير عدد ٣ محاضر جنح أمن الدولة طوارئ شبين الكوم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكذلك التفتيش على عدد ٣٠ صيدلية وتبين تغيب المدير فى عدد ٩ صيدليات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نظرًا لمخالفتها لقانون الصيدلة، بعدم تواجد من يجيز له القانون ممارسة المهنة.

كما تمكنت اللجنة من ضبط صيدليتين مخالفتين بإحدى قرى مركز منوف بها كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري بقيمة تقديرية تقدر بمبلغ ٩٠٠٠٠ ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة وتحرير محاضر شرطة بالوقائع التي تم ضبطها أثناء المرور.

من جهته أكد وكيل وزارة الصحة علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.

أخبار تهمك

صحيفة كتالونية تسرب التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام بلباو

منذ ساعة

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة