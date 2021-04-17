الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

اقترب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم غدًا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحسن حالته الطبية.





ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك، مساء غدًا الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.





حيث أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها وليد سليمان أثبتت شكواه من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وإن فرص لحاقه بمباراة القمة لا تزال قائمة.





وتابع المصدر، أن وليد سليمان سوف يخضع لاختبار طبي في المران، وعلى ضوئه يتحدد موقفه من اللحاق بقائمة مباراة القمة أو استبعاده من قائمة المباراة.





وأشار المصدر، أن الإصابة عبارة عن إجهاد وليست شد في العضلة وهو ما يعني أن وليد سليمان لا يعاني من إصابة مقلقة.



