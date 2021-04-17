Advertisements

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

السبت 17/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
اقترب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم غدًا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحسن حالته الطبية.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك، مساء غدًا الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها وليد سليمان أثبتت شكواه من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، وإن فرص لحاقه بمباراة القمة لا تزال قائمة.

وتابع المصدر، أن وليد سليمان سوف يخضع لاختبار طبي في المران، وعلى ضوئه يتحدد موقفه من اللحاق بقائمة مباراة القمة أو استبعاده من قائمة المباراة.

وأشار المصدر، أن الإصابة عبارة عن إجهاد وليست شد في العضلة وهو ما يعني أن وليد سليمان لا يعاني من إصابة مقلقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

صحيفة كتالونية تسرب التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام بلباو

منذ ساعة

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ 43 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إصابة صلاح محسن تهدد لحاقه بمباراة الأهلي والاتحاد

خاص.. الأهلي يتلقى صدمة كبيرة قبل مواجهة الزمالك

صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

هل أصيب أجاي بتمزق في العضلة الخلفية؟ عبد الحفيظ يجيب

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة