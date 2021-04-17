زراعة الفيوم: المرور على الحقول لفحص الزراعات الشتوية والصيفيه ضد حشرة الخريف الجياشة







أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ان لجنة من المديرية قد قامت بالمرور لفحص الزراعات الشتوية ضد حشرة الخريف الجياشة بنواحي المحافظة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير إدارة المكافحة واللجنة المشكلة من كلًا من الدكتورة اماني صيام مسئول معمل تربية واكثار طفيل الترايكوجراما بالفيوم والمهندس ربيع محفوظ مسئول المكافحة الحقلية والمهندس محسن ابراهيم مشرف المركز، وبمرافقة جهاز المكافحة بمركز اطسا المهندس عباس عبد القادر والمهندس لطفي جمال الدين، حيث تم المرور بمركز اطسا ناحية جردو حوض القنطرة المستجدة ؛ ناحية م حلفا حوض الخيران، وذلك لمتابعة وفحص الزراعات الشتوية( قمح وبرسيم وبصل ) لفحصها ضد الحشرة الجياشة ومتابعة الزراعات الصيفية( أذرة شامية وقطن) لمتابعة نسبة الإنبات وفحصها ضد الحشرة الجياشة

- وبالفحص الظاهري للحقول لم يلاحظ وجود يرقات دودة الحشد الخريفية ولم يلاحظ وجود أي أعراض إصابة بدودة الحشد الخريفية.