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وكيل صحةالمنوفية يجتمع بمديري مراكز لقاح كورونا ومديري الإدارات الطبية المعنية

السبت 17/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وخطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

إجتمع اليوم الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمديرى مراكز لقاح كورونا، ومديري الإدارات المعنية، حيث قدم سيادته التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، أكد وكيل الوزارة علي إنتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بمراكز اللقاح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا، خلال شهر رمضان المبارك، وإنتظام الفرق الطبية في تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمراكز التطعيم بالمحافظة، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقًا للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم للحفاظ علي صحة المواطنين، بحضور وكيلا المديرية، مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

كما أكد سيادته علي تقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وإرسال البيان الخاص بأعداد المواطنين المتلقين للقاح، مؤكدًا علي عقد الإجتماع بصورة يومية للإطمئنان علي حسن سير العمل بتلك المراكز.

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