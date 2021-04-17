شريف سلامة يكشتف من قتل والده ..تفاصيل الحلقة السادسة من "لحم غزال" قبل بجدءها

شهدت بداية الحلقة السادسة من مسلسل "لحم غزال" عدد من الأحداث الشيقة والمتتالية.



وبدأت الحلقة بذهاب "غزال" وهي غادة عبد الرازق لـ"المعلم علي مأمون"، وهو شريف سلامة واعترفت له أن "سيد" وهو خالد كمال قتل والده أثناء الشجار الذي حدث بالسوق واشتدت العلاقة العاطفية بينهما حيث قامت بأخذ يده.



تم توالت الأحداث حيث خرج والد "غزال" من المنزل والذي هرب من الحبس في عدد من القضايا.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

