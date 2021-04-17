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في الحلقة الخامسة من "نجيب زاهي زركش".. يحيى الفخراني يكتب لـ رنا رئيس شاليهًا باسمها وترفض استيلامه

السبت 17/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، والتي دارت أحداثها حول تعين "مسعد"، "سعد"، "سعيد" أولاد "نجيب" كمحاسبين عنده.

مفاجأة "نجيب" يحيى الفخراني لـ"نانسي" رنا رئيس بالاحتفال بعيد ميلادها، ثم يكتب لها شاليهًا باسمها، لكنها ترفضه، وتخبره أنه ملكها وليس الشاليه، ثم تطلب منه أن يقوم للرقص معها، فيقبل ع الفور، وبعده تسأله عن حاله فيخبرها بأن له ثلاثة أبناء ثم يطلب منها الأ تخبر أحدًا بذلك.

ثم يتحدث شقيقها"مؤنس" محمد يسري مع والدتها "شيرين" أنوشكا عن رفضها لتلك الهدية، فتخبره أنها طيبة وأن تلك الأشياء لا تفرق معها مثل خالها.

ثم تتحدث معه عن صفاته السيئة لتخبره أنه أخذ التردد وهو أسوأ ما في والده، وأخذ منها حنيتها، وأخذ أسوأ ما في خاله وهو الكلام مع كل من هب ودب.

زيارة "طريف" للشباب الثلاثة ليخبرهم بضرورة حضور عيد ميلاد"نانسي"، فيحضرون وهم يحملون هدايا لها، فيأخذهم "طريف للتعرف على والدتها وشقيقها، وبعدها يخبرهم أنه سيقوم بزيادة مرتباتهم فيرفض رامز أمير لأنهم لم يبدؤا في العمل، وبعدها ينفعل عليه إسلام إبراهيم.

اخبار" نجيب" لطريف أن الثلاثة طيبين، لكنه لا يريد أن يعرف من منهم سيكون ابنه.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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