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محمد شاهين يلقن زوج مي سليم درسا قاسيا.. أحداث الحلقة السادسة من "لحم غزال"

السبت 17/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحقلة السادسة من مسلسل "لحم غزال" عدد كبير من الأحداث الشيقة حيث بدأت بهروب والدة غادة عبد الرازق من المنزل.

وحاول زوج "شوق" وهي مي سليم تعقب حركاتها لينكشف سر "غزال"، ولكن علمت بتعقبه لها وجعلت "محمد شاهين" يلقيه درس عدم المجئ إلى هذا المكان مرة أخرى وبالفعل حدث ذلك.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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