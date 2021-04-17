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أستاذ الأوبئة: جميع اللقاحات آمنة.. وحالات الوفيات بسببها صفر (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، طريقة عمل أنواع لقاحات كورونا المختلفة وبيان الفرق بينها، موجهًا رسالة طمأنة بخصوص لقاحي استرازينيكا وجونسون آند جونسون بعد الاتهامات التي وجهت لهما بأنهما يسببان تجلطات دموية.

وقال "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن اللقاح الصيني يعتمد على استخدام فيروس معطل منزوع منه الشراسة الخاصة به، مؤكدًا أن المنفعة الخاصة باللقاح أعلى بكثير من الآثار الجانبية له والذي يجب أن يتم متابعتها بصورة دورية.

وأشار إلى أن هناك 6 سيدات من أكثر من 8 مليون تلقوا لقاح استرازينيكا حدث لهم تجلطات وهي نسبة لا تتخطى 1% وليس نسبة خطيرة، ولكن حتى الآن ما بين 900 مليون جرعة لقاح حالات الوفيات بسببه هي صفر، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك متابعة صارمة للمواطنين الذين يتلقون اللقاحات من أجل متابعة الآثار الجانبية لها خلال الفترة المقبلة.

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