في الحلقة الخامسة من "نسل الأغراب".. أمير كرارة يعتدي بالضرب على مي عمر

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت أحداث تلك الحلقة حول معرفة "غفران" أمير كرارة بزيارة زوجته "جليلة" مي عمر لـ "عساف" أحمد السقا ليقوم بسؤالها عن سبب ذهابها له عما إذا كان ذلك بسبب اشتياقها لها، لتخبره أنها فعلت ذلك لكي تقنعه بأنه لابد أن تنتهي الخلافات بينهم، فلايصدق كلامها، ويتأكد من ادعائها بالكذب عليه، ويطلب منها ان تصارحه إذا كانت قد شعرت باشتياق له حتى يقوم بتطليقها، ثم يقوم بصفعها على وجهها، فتنهار من البكاء، وتخبره أنها لا تعرف السبب الذي دفعها لزيارته، وبعد تكرار السؤال مرة أخرى، تخبره أنها كانت تريد أن ترى عما غيرته الدنيا فيه، أو كانت تريد أن ترى منه نظرة تطمئنها بأنه لن يقوم بإيذاء أولادها، أو كانت تريد أن ترى منه نظرة تشعرها بالاطمئنان وأنه لن يصير هناك دم في تلك القرية مرة أخرى، فيخبرها أن الدم القادم سيكون كثيرًا وأن نصفه سيكون رقبتها.



"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.