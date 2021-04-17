أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في المبرااة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي





خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد





خط الهجوم: جون أنطوي





ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة





أحمد الشناوي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - محمود صابر - إبراهيم حسن - دودو الجباس - دييجو رولان



