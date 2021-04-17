بيرلو يستبعد رونالدو من مواجهة أتالانتا المُنتظرة

سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا، الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب اصابة عضلية كما ذكر مدرب ناديه السبت.





قال مدربه أندريا بيرلو أن اللاعب البالغ 36 عاماً والمتصدر لترتيب هدافي "سيري أ" برصيد 15 هدفاً سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم إصابته".





أضاف بيرلو "لدينا غائب هام. للأسف، فان كريستيانو لن يشارك في هذه المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية".





تابع المدرب الشاب "لم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرّض لها بعد مباراة الأحد الأخيرة ضد جنوى".





أردف "لم يكن قادراً على التعافي هذا الأسبوع. سنخاطر كثيراً إذا جلبناه معنا إلى برغامو الأحد.. سنحاول استعادته الأربعاء في مباراة بارما".









والقى بيرلو باللوم على الارهاق "كان كريستيانو دومًا في لياقة ممتازة. للأسف، تراكم التعب في آخر ثلاث مباريات مع المنتخب (تصفيات مونديال 2022) وهي مشكلة بالنسبة للجميع".





تابع لاعب الوسط السابق "أبلغني كريستيانو أيضاً أنه كان يتعين عليه خوض مباراتين فقط، لكن الهدف الملغى ضد صربيا دفعه إلى خوض الثالثة، وإلا لكان قد عاد إلى يوفنتوس قبل المباراة الثالثة".





وفي غياب "الدون" قد يدفع بيرلو بالإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا العائد بعد غياب بسبب الاصابة في ركبته.





كما تعافي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي من فيروس كورونا وسيبدأ على مقاعد البدلاء.



