إصابة 11 شخص في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

أصيب 11 شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء حادثي تصادم بنطاق محافظة البحيرة، الحادث الأول تصادم سيارة ملاكى بشجرة أمام كوبرى البكوات بطريق أبو منجوج بمركز شبراخيت، والحادث الثاني تصادم سيارة ميكروباص وأخري نصف نقل بطريق البستان أمام قرية ابو زيد بمركز الدلنجات.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث والفحص تبين إصطدام سيارة ملاكي بشجرة وأسفر الحادث عن إصابة 4 وتم نقلهم لمستشفي شبراخيت المركزي.



والمصابون هم كلا من "وليد عبدالرحمن مختار" 35 عامًا، "خالد رمضان القهوجي" 12 عامًا، "رامي محمد فاضل" 17 عامًا، "محمد خالد فاضل" 15 عامًا، وجارى عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.