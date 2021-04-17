Advertisements

إصابة 11 شخص في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

السبت 17/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
أصيب 11 شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء حادثي تصادم بنطاق محافظة البحيرة، الحادث الأول تصادم سيارة ملاكى بشجرة أمام كوبرى البكوات بطريق أبو منجوج بمركز شبراخيت، والحادث الثاني تصادم سيارة ميكروباص وأخري نصف نقل بطريق البستان أمام قرية ابو زيد بمركز الدلنجات.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث والفحص تبين إصطدام سيارة ملاكي بشجرة وأسفر الحادث عن إصابة 4 وتم نقلهم لمستشفي شبراخيت المركزي.

والمصابون هم كلا من "وليد عبدالرحمن مختار" 35 عامًا، "خالد رمضان القهوجي" 12 عامًا، "رامي محمد فاضل" 17 عامًا، "محمد خالد فاضل" 15 عامًا، وجارى عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة