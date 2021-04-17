تركي ال شيخ يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمولودة الجديد

هنئ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمولودة الجديد الذي أسماه على اسم جده "عبدالعزيز".





وقال تركي ال شيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الامير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان".



