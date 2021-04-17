محافظ الإسكندرية يقر استبدال كافة التراخيص الورقية الصادرة من المركز التكنولوجي إلى إلكترونية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استبدال كافة التراخيص الورقية المعتمدة من المركز التكنولوجي للخدمات أو المراكز التكنولوجية بالأحياء وتشتمل على ( محال، إشغالات، اعلانات، بناء، هدم، ترميم.، وغيرها) بتراخيص إلكترونية يحصل عليها المواطن مباشرة من "بوابة خدمات المحليات" ( https:lgs.gov.eg#home)، مع استبدال كافة الطوابع والاختام ب QR code، مرفق بها احداثي الموقع لإضفاء معايير المصداقية والحوكمة على التراخيص على أن يتم إرسال ال QR code للمواطن في رسالة مع إمكانية حصوله على ترخيص ورقي بناء على طلبه فقط من المراكز التكنولوجية، مما يمكن المواطن التقديم على كافة التراخيص والخدمات ودفع مقابل الخدمة إلكترونيًا وبدون الدورة المستندية الورقية.



أكد المحافظ أنه تم اطلاق منظومة إتاحة عدد ٤٢ خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بعدد ٥ أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب، وخلال ٣ أشهر سيتم تطبيقها في ٥ أحياء أخرى، لافتًا إلى أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح يأنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.



ومن جانبها أشارت نائب المحافظ أنه فيما يخص ترخيص الإعلانات تم تقسيمها إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى تقدم المواطن للحصول على الترخيص لأول مرة وفيها إما أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال المركز التكنولوجي بالحي ويتم دفع رسم نظر بقيمة ٥٠ قرشا بالإضافة إلى قيمة ٥ جنيهات نظير رسالة sms.

أو أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال بوابة الخدمات المحلية، أما الحالة الثانية تجديد الترخيص فإنه إما أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال المركز النموذجي أو أن يقدم الطلب مباشرة عن طريق بوابة خدمات المحليات.

والحالة الثالثة إذا لم يتقدم صاحب ترخيص الإعلان بطلب تجديد الرخصة قبل إنتهاء المدة المقررة للترخيص واستمر في وضع الإعلان يتم احتساب الغرامة الناتجة عن عدم تجديد الترخيص وعند التقديم بطلب الترخيص يعامل معاملة الترخيص لأول مرة.



وأكدت عازر إن هذه التوصيات جاءت نتيجة لورشة العمل التى عقدت مع مختصين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة التنسيق بين المركز النموذجي للخدمات والمراكز التكنولوجية بالأحياء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من بوابة خدمات المحليات.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة المحافظ، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، وكلاء الوزارة ومديري المديريات، رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

