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كارتيرون لـ "الفجر":" سنقاتل بكل قوتنا أمام الأهلي.. وهذا رأيي في غيابات الأحمر أمامنا

السبت 17/أبريل/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك على صعوبة مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر إقامتها غدًا على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة ونصف مساءًا ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":" سوف نقاتل بكل قوتنا أمام الأهلي فى اللقاء، ونرغب بشدة فى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط".

ويعانى النادي الأهلي من غيابات كبيرة بعدما تأكد غياب كل من محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هانى وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، وعلق كارتيرون عن تلك الغيابات قائلًا:" الأهلي لديه الكثير من اللاعبين الجيدين ولذلك نحن نستعد جيدًا للمباراة".

وعن مسابقة الدوري هذا الموسم، قال كارتيرون:" بطولة الدوري هذا الموسم، صعبة للغاية وهناك الكثير من الفرق الجيدة جدًا ".

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة، بينما الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن يتقدم الفارس الأبيض بثلاث مباريات.

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الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري الاهلي

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