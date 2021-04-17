Advertisements

شُعبة المصورين الصحفيين: مُنعنا من تغطية مباراة القمة.. ومذكرة عاجلة للنقيب

السبت 17/أبريل/2021 - 08:38 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

تقدمت شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، برئاسة مجدي إبراهيم، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بعد منع الزملاء من تغطية مباراة القمة، المُقامة غدًا الأحد بين الزمالك والأهلي، واقتصار الحضور على مصوري الناديين فقط واتحاد الكرة.


وقالت الشُعبة في بيانها، إن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، بدون إبداء أية أسباب واضحة، مطالبين النقيب ومجلس النقابة باتخاذ اللازم، والتدخل بشكل شخصي ومباشر، لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة في حق الصحافة والصحفيين.


وجاء نص المذكرة كالتالي:


السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

السادة أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،


تبذل شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين دورًا هامًا ومستمر، منذ نحو 7 سنوات، في التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بدخول المصورين لأرض الملعب، لتغطية الأحداث الكروية بشكل عام، والدوري المصري بشكل خاص، وفي كل مرة توجهنا عراقيل جديدة، رغم اتخاذنا جميع التصاريح والموافقات، ونحاول كل مرة التغلب عليها، تارة بالشكوى، وأخرى بدوائر علاقاتنا الشخصية مع الجهات المسؤولة.


فوجئنا اليوم، بقرار غريب فيه إهانة للصحافة بشكل عام، والمصورين الصحفيين بشكل خاص، بمنع دخول المصورين من المؤسسات والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة لتغطية مباراة القمة، والمُقامة غدًا الأحد بين الزمالك والأهلي، واقتصار حضور المصورين فقط لنادي الزمالك والنادي الأهلي واتحاد الكرة، ومنع باقي المصورين، وتكرار هذا الموقف في المباريات المهمة.


لذا نرجو منكم التدخل بشكل شخصي ومباشر، لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة في حص الصحافة والمصورين الصحفيين.


كلنا ثقة في خبرتكم الكبيرة لحل هذه المشكلات، بما يؤكد على قيمة المصور الصحفي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك شعبة المصورين الصحفيين الفجر اتحاد الكورة

أخبار تهمك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 11 ساعة

زياش يقود تشيلسي لعبور مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

غيابات قاتلة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسل الاعتداءات "عرض مستمر".. 3 انتهاكات ضد الصحفيين خلال شهر (تقرير)

الصحفيين: مقاطعة مباريات الزمالك مطروحة وليتحمل مجلس إدارته العواقب

شكوى لنقيب الصحفيين ضد مجلس إدارة نادي الزمالك

مقترح بإنشاء بوابات إلكترونية بنقابة الصحفيين: أصبحت مُباحة لغير الأعضاء

نقابة الصحفيين تستعد لمؤتمر "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"

عمرو بدر: نستعد لمؤتمر "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة