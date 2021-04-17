شُعبة المصورين الصحفيين: مُنعنا من تغطية مباراة القمة.. ومذكرة عاجلة للنقيب

تقدمت شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، برئاسة مجدي إبراهيم، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بعد منع الزملاء من تغطية مباراة القمة، المُقامة غدًا الأحد بين الزمالك والأهلي، واقتصار الحضور على مصوري الناديين فقط واتحاد الكرة.



وقالت الشُعبة في بيانها، إن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، بدون إبداء أية أسباب واضحة، مطالبين النقيب ومجلس النقابة باتخاذ اللازم، والتدخل بشكل شخصي ومباشر، لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة في حق الصحافة والصحفيين.



وجاء نص المذكرة كالتالي:



السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

السادة أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،



تبذل شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين دورًا هامًا ومستمر، منذ نحو 7 سنوات، في التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بدخول المصورين لأرض الملعب، لتغطية الأحداث الكروية بشكل عام، والدوري المصري بشكل خاص، وفي كل مرة توجهنا عراقيل جديدة، رغم اتخاذنا جميع التصاريح والموافقات، ونحاول كل مرة التغلب عليها، تارة بالشكوى، وأخرى بدوائر علاقاتنا الشخصية مع الجهات المسؤولة.



فوجئنا اليوم، بقرار غريب فيه إهانة للصحافة بشكل عام، والمصورين الصحفيين بشكل خاص، بمنع دخول المصورين من المؤسسات والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة لتغطية مباراة القمة، والمُقامة غدًا الأحد بين الزمالك والأهلي، واقتصار حضور المصورين فقط لنادي الزمالك والنادي الأهلي واتحاد الكرة، ومنع باقي المصورين، وتكرار هذا الموقف في المباريات المهمة.



لذا نرجو منكم التدخل بشكل شخصي ومباشر، لوضع حد لهذه التجاوزات المتكررة في حص الصحافة والمصورين الصحفيين.



كلنا ثقة في خبرتكم الكبيرة لحل هذه المشكلات، بما يؤكد على قيمة المصور الصحفي.