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انتشال جثث طفلين غرقا في ترعتين بالبحيرة

السبت 17/أبريل/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي طفلين مصرعهما غرقا، اليوم السبت، في حادثين منفصلين بمركزي كفر الدوار وبدر بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي وقوات الإنقاذ النهري.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد وصول جثة طفل هامدة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين "محروس محمد صبحي" 3 سنوات ومقيم بمنطقة السعرانية، إثر غرقه بترعة المحمودية وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي ببدر يفيد بوصول الطفلة "حسناء محمد أحمد" 16 عامًا، ومقيمة بقرية المجد، نتيجة حادث غرق وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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