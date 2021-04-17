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عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

السبت 17/أبريل/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أتلتيك بيلباو، بعد قليل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي
برشلونة: تير شتيجن - مينجويزا - بيكيه - لينجليت - دست - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ألبا - ميسي - جريزمان.

تشكيل أتلتيك بلباو ضد برشلونة
بيلباو: سيمون - بالينزياجا - مارتينيز - ييراي - دي ماركوس - مونيايين - لوبيز - داني جارسيا - بيرينجور - راؤول جارسيا - ويليامز.

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كومان بلباو برشلونة الدوري الإسباني

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