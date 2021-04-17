عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أتلتيك بيلباو، بعد قليل في نهائي كأس ملك إسبانيا.





وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي

برشلونة: تير شتيجن - مينجويزا - بيكيه - لينجليت - دست - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ألبا - ميسي - جريزمان.





تشكيل أتلتيك بلباو ضد برشلونة