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عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا
السبت 17/أبريل/2021 - 08:44 م
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أتلتيك بيلباو، بعد قليل في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي
برشلونة: تير شتيجن - مينجويزا - بيكيه - لينجليت - دست - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ألبا - ميسي - جريزمان.
تشكيل أتلتيك بلباو ضد برشلونة
بيلباو: سيمون - بالينزياجا - مارتينيز - ييراي - دي ماركوس - مونيايين - لوبيز - داني جارسيا - بيرينجور - راؤول جارسيا - ويليامز.
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