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تصدر "الاختيار النهارده" تريند "تويتر" قبل بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2"

السبت 17/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر مصطلح "الاختيار النهاردة" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك قبل عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2".

ومن المقرر أن تشهد الحلقة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وينتظرها عدد كبير من الجمهور.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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