اللبناني عبود للفجر الفني: سعيد بنجاح بغارو وأحلم بتقديم أعمال راقية







أصدر الفنان عبّود أغنيته الجديدة بعنوان "بغارو"، وهي من إنتاج شركة Blue Taurus حبيب داغر، وهي من الحان زياد بطرس.



وحقق العمل نجاحاً كبيراً عبر المنصات الرقمية وموقع اليوتيوب، ولاسيما وأن الأغنية تنتمي لطابع الموسيقى البوب نيوكلاسيك.



وتواصل الفجر الفني معه لمعرفة تفاصيل التحضير للعمل، وقال "بغارو عمل استثنائي، جذبني فيه الكلام واللحن معاً، والألحان رائعة من توقيع الفنان المعروف زياد بطرس، والسلاسة في الدمج بين الكلمة والموسيقى، هو ما جذبني لغناءها.



وأضاف: عادة تسعدني ردود الجمهور على كل ما أقدمه، ولكن أكثر تعليق لفت انتباهي، هو أن الجمهور لم يسمع منذ فترة عمل متكامل وراقي مثل بغارو".



وتابع: كنا نخطط لتصوير العمل على طريقة الكليب، ولكن بسبب جائحة كورونا، تواجدت في مكان آخر ولم استطيع الاجتماع مع المخرج، ولذلك قمنا بوضع لقطات أرشيفية بالفيديو.



وختم: لدي أهداف وأحلام كثيرة؛ ومن الآن حتى 5سنوات مقبلة حتماً سأحقق شيئاً منها، وأتمنى أن أرى الفن بافضل صورة ممكنة، وأن تتثقف الناس بالأعمال الراقية الهادفة؛ وهذا هو حلمي".



يذكر أن بغارو من كلمات فادي الرّاعي، أمّا التوزيع لداني الحلو وقام بعملية الميكس والماستيرينغ موريس طويلة، وهي أغنيّة رومانسية تُترجم مشاعر العريس عند رؤيته لعروسه أمامه وغيرته عليها من عيونه التي تنظر إليها بشغفٍ وحبّ.

