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تصريح عاجل من وزير التعليم قبل الامتحان التجريبي للشهادة الثانوية
السبت 17/أبريل/2021 - 09:10 م
ريم محمود
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قال للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتطلع غدا إلى استقبال ابنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الاول من ثلاثة أيام هامة جداً جداً للوصول الى افضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.
وأضاف في تصريح صحفي عبر صفحته الرسمية: لنتذكر جميعا اننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا اى مشكلة وعلى الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته لان هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.
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