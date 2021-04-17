موجز البرلمان.. مطالبات برلمانية بفرض عقوبات رادعة ضد مسلسل ملوك الجدعنة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





بسبب الألفاظ البذئية.. برلماني يُطالب بفرض عقوبات رادعة ضد مسلسل ملوك الجدعنة



أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، مُتابعته الجيدة لكافة مسلسلات شهر رمضان الكريم 2021، لرصد كافة الأخطاء التي لأبد أن يتم محاسبة فريق العمل عليها، مُشيرًا إلى أن مسلسلات هذا العام تشهد العديد من الألفاظ البذئية وعلى رأسها مسلسل ملوك الجدعنة والتي لابد أن يتم فرض العقوبات على ذلك.





وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير التي تلعبه مسلسلات رمضان في الثقافة المواطنين وتوعيتهم ضد القضايا المتداوله والعادات الخاطئة الموروثه، وبالرغم من ذلك إلا أنها تمارسها دورها خطأ ولأبد مُحاسبتها على ذلك.



وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب مسلسلات رمضان هذا العام يغلب عليها طابع الألفاظ البذئية ليتم تداولها بين الأطفال والمواطنين في الشوارع، بحيث تُصبح ثقافه خلال الفترة المقبلة، ولذلك لأبد أن يكون للحكومة وقفه رادعه تجاه هذه الأعمال.



وتسائل البرلماني، هل مسلسل ملوك الجدعنه يثعتبر مسلسل هادف يُسلط الضوء على القيم والمبادئ والأخلاق أم يندرج تحت قائمة المسلسلات الهابطة والتي تدعوا إلى البلطجة؟



برلماني يحذر من تخزين أدوية المناعة: مؤشرات الموجة الجديدة لـ"كورونا" خطيرة



حذر المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، من خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لدول العالم من الدخول في موجة أخرى أشد عنفا من فيروس كورونا المستجد.



وقال الجندي، في بيان له، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا يتطلب من المواطنين أخذ الحذر والالتزام الشديد بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي خارج المنزل، وذلك لتجنب تفشي الفيروس ومن ثم زيادة معدل الإصابات اليومي.، وشدد على الحذر من التجمعات الكبيرة وازدحام الأسواق خلال شهر رمضان.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن احتمال دخول العالم لموجة أخرى من فيروس كورونا، مؤشر خطير يستلزم من الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية وعدم التهاون بالالتزام بالتعليمات الوقائية، وذلك حتى تمر تلك الأزمة بسلام على الجميع.



وانتقد "الجندي"، تكرار محاولة البعض من تخزين أدوية المناعة والمسكنات، مطالبا بمنع صرف أي أدوية خاصة بالمناعة أو الفيتامينات أو المسكنات أو بروتوكولات العلاج بدون روشتة طبيب، وصرفها بكميات محدودة منعا من نقصها أو وجود عجز في بعض الأنواع.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري التشديد على اقتصار صرف الأدوية ذات الصلة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا من الصيدليات العامة فقط، ومنع تداولها في الصيدليات الخاصة وذلك حتى لا تحدث أزمة جديدة ويتم حرمان المواطنين المرضى من العلاج في ظل وجود بعض التصرفات الخاطئة من المواطنين الناجمة عن قلقهم وخوفهم من الإصابة بالفيروس، سواء تخزين الأدوية أو بيعها في السوق السوداء أو تخزينها في المنازل وقت الحاجة بالمخالفة لدواعي استعمالها.





برلمانية تطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا



أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والدولة المصرية لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين للانتهاء من هذه الأزمة والعبور بها إلى بر الامان، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات.



وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها: إن الدولة المصرية تضع الصحة أبرز أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك حرصها المُستمر على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم.



وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، ما يضمن كل شخص الحصول على اللقاح قبل تفشي المرحلة الثالثة للفيروس.

