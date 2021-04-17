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بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)

السبت 17/أبريل/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: هالة يوسف ومصطفى الديب
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بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، بمؤسسة الأهرام، والذي وافته المنية الخميس الماضي، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.


وحضر العزاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس التحرير، وعدد من تلامذته ومحبيه.


وكان قد رحل عن عالمنا صباح الخميس الماضي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، وشيعت الأسرة جثمانه من مسجد آل رشدان لمقابر العائلة لمدينة نصر.

بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)
بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد (فيديو وصور)

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