في الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب" جليلة تخدع غفران وتكشف عن سبب زيارتها لعساف







بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة من خلال مسلسل"نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، والتي دارت أحداثها حول طلب "حسيب" إدوارد من "علي" دياب بعدم افتعال المشاكل مع "غفران" أمير كرارة.



واخباره أنه خائفًا من "عساف" بسبب ما فعله معه وقت تعرضه للحبس وأنه كان السبب في طلاق زوجته منه، ليخبره أنه لن يمسه بسوء إلا إذا توفى.



اخبار خادمة "جليلة" مي عمر لعائلتها بأن غفران قام بالاعتداء عليها بالضرب، فيذهبوا سريعًا، ويقوموا بسؤاله عن سبب اعتدائه عليها، ليخبرهم أنها ذهبت لمقابلة "عساف" من ورائه، وأنه لا يصح أن تفعل ذلك وهي على ذمته.





انفعال "علي" على "غفران " فيخبره أنه عدى له أشياءً كثيرة لكنه مازال متمادى في خطأه، فيخبرهم أن من سيتدخل بينه وبين زوجته سيقوم بضربه بالنار.



اعتراف "جليلة" لشقيقها بأنها زارت "عساف" نتيجة لاشتياقها الشديد له، ليخبرها "علي" أنها زارته لأنها تريد أن تسامحه.



فتخبرها والدتها سلوى عثمان أنه بأن تستحمل وضع قلبها حتى لا تتسبب في تدمير منزلها، وعليها أن تستمر في العيش مع زوجها "غفران".





"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.