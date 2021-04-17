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بدون فواصل إعلانية"..بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2""
السبت 17/أبريل/2021 - 09:21 م
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on".
ومن المقرر أن تذاع الحلقة بدون فواصل إعلانية حيث قررت المتحدة ذلك بسبب أهمية الحلقة والتي تشهد أحداث فض اعتصام رابعة.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
ومن المقرر أن تذاع الحلقة بدون فواصل إعلانية حيث قررت المتحدة ذلك بسبب أهمية الحلقة والتي تشهد أحداث فض اعتصام رابعة.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
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