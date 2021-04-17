الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 35 حوثيًا في تعز





أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمقتل وإصابة 35 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.





وقال بيان للجيش: "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".





وأوضحت أن هذا التقدم جاء عقب هجوم نفذته قوات الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة، غربي المحافظة.





وأسفرت المواجهات حسبما أفاد البيان، عن مقتل وإصابة 35 عنصرا في صفوف المليشيا الإنقلابية، فضلا عن إعطاب وإحراق مدرعة، ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.





وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، فيما يفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز منذ أكثر من ست سنوات.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس، السيطرة على مرتفعات كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمعارك في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.





وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غربي تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون"​​​.





وأضاف أن "الجيش والمقاومة حرروا سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير للحوثيين وسقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح".





وذكر أن "قوات الجيش دمرت آليات قتالية تابعة للحوثيين، واستعادت كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر".





وأشار إلى "استمرار المعارك بالتزامن مع هجوم للجيش والمقاومة على ثكنات للحوثيين في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز".





وكان الجيش اليمنى، أعلن، الخميس الماضى، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.





وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، أن "قوات الجيش أحبطت، في الساعات الأولى الخميس الماضى ، هجمات انتحارية للحوثيين في عدة مواقع بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم"​​​.





وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش تجمعات للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة".





والثلاثاء الماضى، سقط 30 قتيلاً وعشرات الجرحى في معارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في الجَفرة وسائلة نَبعة وحَلحلان بمديرية مَجْزِر شمال غربي مأرب





وأعلن الجيش اليمني، الاثنين الماضى، السيطرة على مواقع وصفها بـ"المهمة" في منطقة المَشْجَح غربي مأرب إثر هجوم لقواته على جماعة الحوثيين، أوقع قتلى وجرحى من الجماعة.





وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن.