الرئيس الفسلطيني يرسل إكليلًا من الزهور لعزاء الكاتب الراحل مكرم محمد

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إكليلًا من الزهور، لعزاء الكاتب الصحفي الراحل الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق في مصر، ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق.



وكان قد بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، بمؤسسة الأهرام، والذي وافته المنية الخميس الماضي، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وحذر العزاء ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس التحرير، وعدد من تلامذته ومحبيه.



وكان قد رحل عن عالمنا صباح الخميس الماضي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، عن عمر ناهز 85 عامًا، على إثر وعكة صحية، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، وشيعت الأسرة جثمانه من مسجد آل رشدان لمقابر العائلة لمدينة نصر.