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عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة أحدث إصدارات هيئة الكتاب

السبت 17/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة تأليف د. محمد عبد المقصود خطاب.

برع قدماء المصريين خلال ممالكهم المتعاقبة فى عهود الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة فى الهندسة والعمارة، حيث بنوا مساكنهم وطرقهم الممهدة وحصونهم وقلاعهم للحماية وبنوا الأهرامات والمعابد التى اشتملت على الأعمدة والمسلات والروح، وساعدهم فى ذلك ممارستهم وبراعتهم فى علوم الحساب والهندسة والعمارة.

وشمل السرد فى هذا الكتاب تطور العمارة منذ عهد الأسرة القديمة حتى الحقبة البطلمية التى انتهت بموت كليوباترا عام ٣٣ قبل الميلاد، كما تم تدعيم الكتاب بالمصطلحات الإنجليزية والمراجع للاستزادة من معارف عظمة قدماء المصريين فى البناء والعمارة ليكون خافزا ومعينا للباحثين والمهندسين المعماريين والأثريين وطلاب العلم والمعرفة وعموم القراء.

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