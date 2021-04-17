انتشار قصة شعر محمد إمام في مسلسل "النمر"







بعد الإنتشار الواسع الذي حققه مسلسل "النمر"، ونجاح شخصية محمد إمام في تقديم شخصية كرم، وبعد النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير، كل ذلك يأتي بجانب انتشار قصة شعر محمد إمام التي قدمها في المسلسل بين الشباب، وقاموا بإرسال صور تشبه على مواقع التواصل الاجتماعي ليشعر الزعيم الصغير إنه استطاع أن يقدم شخصية قريبة من الجمهور في كل شيء.



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.