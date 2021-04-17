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تعرف على القناة الناقلة لقمة الدوري بين الأهلي والزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يتأهب عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي، لمباراة القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بإدارة الحكم محمود البنا. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1.

معلقو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتم تكليف مدحت شلبي وأيمن الكاشف، للتعليق على المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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