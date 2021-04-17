مورينيو يرد على هجوم بوجبا

أكد مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، أنه لا يبالي على الاطلاق بانتقادات لاعبه السابق في مانشستر يونايتد، بول بوغبا، بشأن طريقته في إدارة اللاعبين.





قال مورينيو لمحطة سكاي سبورتس عقب التعادل مع إيفرتون: "لا أبالي على الاطلاق بما يقول، ولست منشغلاً أبداً".

وصرح لاعب وسط منتخب فرنسا، بعد الفوز على توتنهام: "مورينيو معروف بتجاهل لاعبين بعد إجلاسهم بمقاعد البدلاء، على عكس مدرب يونايتد الحالي أولي جونار سولشار الذي لا يتجاهل أي لاعب".

وسُلط الضوء في الأشهر الأخيرة لمورينيو في أولد ترافورد على انقطاع العلاقات مع لاعبين، مثل أغلى لاعب في تاريخ النادي بوغبا، والذي جرده من دور نائب القائد.

وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد أسوأ بداية موسم خلال 28 عاماً، واستبدل بسولشار الذي عين مدرباً مؤقتاً قبل تثبيته بالمنصب.