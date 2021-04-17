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فارس الأندلسي يقترب من تحقيق حلم الشهرة في أولاد الغول

السبت 17/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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فيما تشتعل الصراعات الداخلية بأسرة الغول، شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل التونسي أولاد الغول اقتراب يوسف (فارس الأندلسي) من تحقيق حلم الشهرة الفنية بعدما توسطت له صديقة والده عند مغنية شهيرة لغناء الأغنية التي لحنها.

ووعد يوسف زوجته في حالة نجاح تلك الخطوة أن يعلن عن زواجهما، فيما تدخل معه زوجة أبيه في جدال بعدما عبرت عن ضيقها من وجوده مع صديقه الشاعر في المنزل وعزفه على العود، ويكتشف المشاهدين سر عدائها له وهو أنها ليست أمه الفعلية.
يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعًا محتدمًا طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.

يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.

فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.

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