تعليم المنيا: بدء التقدم للجان المراقبة والنظام غدًا الأحد



شروط التقدم



وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم، إن عملية التقدم ستبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا، وذلك بمقر لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، على أن يتوفر في المرشح كل الشروط الموجودة فى النشرة العامة رقم (1) بتاريخ ٣١ ١ ٢٠١٩ بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات ومنها درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة والموانع.



وأوضح الرشيدي، أنه في حالة تقدم المرشح لأكثر من لجنة فى ذات الوقت يتم استبعاده من جميع اللجان، كما لا يجوز للعضو التقدم لذات اللجنة التي سبق العمل بها وألا يتقدم لأية لجان أخرى إلا بعد مرور عام على استبعاده من أية لجنة، على أن يتم تسليم طلب التقدم بمقار لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ( طلب تقدم - صحيفة أحوال - صورة لبطاقة الرقم القومي - خطاب جزاءات يفيد بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحكمة التأديبية).



أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، بدء التقدم إلى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، غدًا الأحد، وتستمر لمدة يومين.