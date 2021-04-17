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اقتصادي: الرئيس السيسي يعطي دروسًا لكل المسؤولين في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية (فيديو)

السبت 17/أبريل/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي دروسًا لكل المسئولين في كيفية التخطيط والتنفيذ للمشروعات القومية والمتابعة بعد إتمام التنفيذ للتأكد من أن ما تم تنفيذه يليق بالدولة المصرية.

وأضاف "الشافعي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن التخطيط أصبح السمة الغالبة في كل المشروعات القومية والمنفذة عن طريق كل الوزارات لإثبات الآلية المتبعة في تنفيذ المشروعات بعيدًا عن البيروقراطية التي كانت موجودة سابقًا.

وتابع "لأول مرة جودة هذه المشروعات وكفاءتها على أرض الواقع وكل المواطنين يشهدوا بما تم والذي أصبح جليا وواضحًا كوضوح الشمس"، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو إعادة بناء الاقتصاد المصري عن طريق تطهير قرى الريف وإقامة المجمعات الصناعية وربط كل هذا بمنظومة متكاملة للعمل الاقتصادي".

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