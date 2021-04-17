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مؤسس "أمهات مصر" تؤكد علي أهمية حضور الإختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

السبت 17/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، علي أهمية الإمتحانات التجريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي عن العام الدراسي 2020-2021.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن اختبار شهر أبريل التجريبي يبدأ غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديث منظومة التابلت وقيام تغطية ال4G وقيام كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، بحسب الوزارة.

وشددت عبير علي ضرورة حضور الطلاب غدا وطوال أيام الإختبارات، لما يمثل أهمية كبيرة للطلاب حتي يستطيعوا معرفة أي معوقات قد تواجهم خلال أداء الإختبار علي جهاز التابلت، علي أن يتم حلها قبل دخول الإختبارات الثانوية العامة النهائية.

وأشارت عبير إلي أن أولياء الأمور متخوفين من أداء الإختبارات علي جهاز التابلت، مؤكده أن الإختبارات التجريبية ستزيل كل المخاوف وتكشف عن أي معوقات قد تواجه الطلاب، حتي يستطيع صاحب القرار إتخاذ قرار نهائي بعد أداء هذه الإختبارات.

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