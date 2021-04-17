تكثيفات أمنية لضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بالبدرشين

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب شخص بمركز البدرشين جنوب المحافظة، لوجود خلافات ثأرية بين عائلته وعائلة الضحية.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين، بوجود إطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بقرية منشأة دهشور.



تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتين هي الدافع، وأن المتهم صادر ضده أحكام قضائية.



وأكدت تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيب أحمد فايز، والنقيب محمد جمال أن المتهم استقل دراجة نارية وأمطر المجني عليه بالرصاص فاستقرت طلقة في الرأس، ولاذ بالفرار إلى المنطقة الجبلية.



وتكثف أجهزة الأمن جهودها برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لضبط المتهم والسلاح المستخدم.



وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.