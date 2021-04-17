عبدالناصر زيدان عن تدهور "صوته": "عبدالمنعم عمارة استغلني أسوأ استغلال"



وتابع: " عبدالمنعم عمارة استغلني أسوأ استغلال، عملوا لي برنامج كنت بتكلم كلمة في اماكن مختلفة، ويوم ترجمة بالإنجليزية وترجمة بالفرنسية، فأصبت بتضخم دموي على حبال الصوت ما استدعى أن يحتبس صوتي لمدة 40 يوما، وعندما خضعت لفحوصات وجدت نفسي مطالبا بالخضوع لـ3 جراحات، خضعت للأولى فقط وهربت قبل العمليتين الأخريتين".





وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "في عام 1998 اختاروني وأصبحت رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، وكنت المتحدث باسم شباب مصر، إذ ذهبت مع الرئيس مبارك بعد حادث الدير البحري الإرهابي، وعندما ألقيت كلمة أمامه أعجب بي عبدالمنعم عمارة".