Advertisements

عبدالناصر زيدان عن تدهور "صوته": "عبدالمنعم عمارة استغلني أسوأ استغلال"

السبت 17/أبريل/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن صوته كان قويا للغاية حتى أنه كان يدخل في مراهنات مع أصدقائه بأنه يستطيع أن يسمع شخصا يقطن في الدور العشرين ببرج، موضحًا: "صوتي مكنش كده، ومعانا صديق في المهندسين كان ساكن في الدور الـ13 كنت بنده له والعمارة كلها بيحصل لها ازعاج".

وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "في عام 1998 اختاروني وأصبحت رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، وكنت المتحدث باسم شباب مصر، إذ ذهبت مع الرئيس مبارك بعد حادث الدير البحري الإرهابي، وعندما ألقيت كلمة أمامه أعجب بي عبدالمنعم عمارة".

وتابع: " عبدالمنعم عمارة استغلني أسوأ استغلال، عملوا لي برنامج كنت بتكلم كلمة في اماكن مختلفة، ويوم ترجمة بالإنجليزية وترجمة بالفرنسية، فأصبت بتضخم دموي على حبال الصوت ما استدعى أن يحتبس صوتي لمدة 40 يوما، وعندما خضعت لفحوصات وجدت نفسي مطالبا بالخضوع لـ3 جراحات، خضعت للأولى فقط وهربت قبل العمليتين الأخريتين".

أخبار تهمك

الأهلي يتلقي بشرى سارة قبل موقعة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الأهلي في موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"لاعب بنادي الأهلي".. مالا تعرفه عن ضحيه "رامز عقله طار" اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عرض الاحتراف لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 33 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يفاجئ دفاع الزمالك بهذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - كومان يُعلن تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الغائبين عن الزمالك في موقعة القمة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:09 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

07:57 م

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

07:38 م

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة