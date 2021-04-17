عبدالناصر زيدان: مي حلمي مشروع مذيعة محترمة.. بس تبطل تتكلم عن مشاكلها مع محمد رشاد



وأعرب عن حزنه بسبب تطاول مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق على والده: "والدي كان لا يمشي إلا في فض المنازعات والمصالحة بين العائلات، وبالتالي لم يكن يجب على أي شخص أن يهينه.. لو كان حي وسمع جزء مما قاله هذا البني آدم كان جابه في شوال".

وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "الزمي الصمت، فهو من ذهب".