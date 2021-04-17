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النصر السعودي يعود لسكة الانتصارات أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

السبت 17/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في تحقيق الفوز أمام السد القطري، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد مرسول بارك.

افتتح التهديف، عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 37 عن طريق ركلة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر السعودي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أدرك سانتي كازورلا هدف التعادل لصالح السد القطري في الدقيقة 59، ومع حلول الدقيقة استطاع عبدالمجيد الصليهم أن يسجل هدف التقدم لصالح النصر من صناعة سامي النجعي، واضاف سلطان الغنام الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 من صناعة بيتروس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السعودي بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر السعودي إلى 4 نقاط محتلا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الوحدات الأردني سلبيًا، وفاز أمام السد اليوم.

فيما تجمد رصيد السد القطري عند نقطة واحدة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، حيث تعادل أمام فولاد إيجابيًا بهدف في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن النصر استطاع أن يعود للانتصارات أمام السد القطري، حيث لم يحقق الفوز في آخر 3 مواجهات بينهما، حيث يعود آخر انتصار له في السادس والعشرين من شهر أغسطس عام 2019، عندما فاز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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كازولا حمد لله النصر السد

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